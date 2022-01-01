РИАМО - 1 янв. Вода с лимоном, кисломолочные продукты, отвар шиповника помогут организму справиться с обезвоживанием из-за алкоголя и улучшить самочувствие, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Можно попробовать минимизировать побочные эффекты. <…> Алкоголь обезвоживает организм. Есть несколько продуктов и напитков, которые помогут справиться с этим. При сильном обезвоживании сгущается кровь, и от этого наступает чувство дискомфорта, и плюс это довольно опасное состояние», - объяснила Соломатина.

По ее словам, следует пить больше качественной столовой воды, в нее можно добавить лимон. Он имеет щелочную природу и поможет организму разжижать кровь. Отвар шиповника способен оказать тот же эффект, кроме того, в нем есть витамин C, также можно употребить с той же целью томатный сок.

Соломатина отмечает, что некоторым людям в похмельное утро помогают натуральные кисломолочные продукты: кефир, простокваша и так далее.

«Дело в том, что они содержат кисломолочные бактерии с молочной кислотой, которая образуется при расщеплении сахара. Кисломолочные бактерии расщепляют сахар и преобразуют его в молочную кислоту, а она нам необходима для нормального функционирования нашей микробиоты», - сказала Соломатина.

Врач-диетолог пояснила, что процессы микробиоты формируют состояние, а именно влияют на усталость, раздражительность или активность. Также при похмелье помогает янтарная кислота, она содержится в квашеной капусте, но ее можно принимать в виде таблеток, разведя в воде.