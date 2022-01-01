РИАМО - 1 янв. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой травмы и ожоги за прошедшую новогоднюю ночь получили более 10 человек, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали свыше 10 человек», - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

По его словам, состояние пострадавших в данных инцидентах оценивается медиками как удовлетворительное или средней тяжести. Несколько человек доставили в медучреждения.

К новогодней ночи в мегаполисе было подготовлено 62 площадки для запуска пиротехники.