РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин представил свою версию главных событий в развитии мегаполиса в ушедшем году. Среди них: открытие 100-й станции метрополитена и МЦК, запуск тысячного электробуса.

Он напомнил, что столичная подземка стала в 1,5 раза больше с 2011 года, а в будущем планируется удвоить сеть метрополитена.

«В минувшем году Москва установила абсолютный рекорд – в городе было введено более 7 млн кв. м жилья – больше, чем на пике массового жилищного строительства середины 60-х годов», - написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, в прошедшем году в мегаполисе завершили реконструкцию 35 поликлиник, которые вошли в городскую программу обновления медучреждений. Еще 50 планируется сделать в 2022 году.

Собянин уточнил, что в 2021 году был открыт 21 центр в рамках программы «Московское долголетие». В них пенсионеры могут хорошо и с пользой провести свободное время рядом с домом.

«1346 дипломов победителей и призеров. Такой урожай собрали московские школьники – почти половину всех наград Всероссийской олимпиады», - добавил столичный градоначальник.

Также он отметил, что в прошлом году москвичи с помощью благотворительных сервисов на портале mos.ru, «Активном гражданине» и рамках акции «Миллион призов» собрали более 78 млн рублей на помощь тем, кто в ней нуждается.

Еще в городе за год возродили 170 памятников архитектуры. Среди знаковых объектов: дом культуры «ГЭС-2» на Балчуге. А с 2011 года в мегаполисе отреставрировали 1718 объектов культурного наследия.

Мэр уточнил, что за 9 месяцев 2021 года в Москве на 21,9% выросли инвестиции. Это показывает, что город успешно справляется с вызовами пандемии коронавируса.

Среди важных итогов года Собянин назвал и 5,9 млн вакцинированных от Covid-19.

«2021-й год ушел в историю, наступил год 2022-й. Пусть он принесет Москве много хорошего», - заключил мэр.