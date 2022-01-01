РИАМО - 1 янв. Утром в субботу в квартире в Электростали вспыхнул пожар, в результате ЧП пострадали несколько человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сигнал о возгорании по адресу: Электросталь, улица Победы, дом 1, корпус 1, поступил пожарным в 07:06. Специалисты ликвидировали огонь в 07:47.

В тушении пожара принимали участие 23 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС РФ: 11 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки на территории Подмосковья случилось 52 возгорания. Их ликвидировали 455 человек и 130 единиц техники.