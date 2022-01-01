РИАМО - 1 янв. Загруженность московских дорог утром в субботу оценивается в 0 баллов из 10 возможных, улицы и трассы мегаполиса полностью свободны, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Утром первого дня нового года в городе нет заторов, дороги свободны для движения машин. На некоторых участках дорог ограничено движение из-за ремонтных или строительных работ.

В последнюю неделю года в столице отмечались традиционные предновогодние пробки. В частности, заторы наблюдались около крупных торговых центров.

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, гололеда, налипания мокрого снега и гололедицы.