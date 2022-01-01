РИАМО - 1 янв. В субботу свой день рождения отмечает председатель совета депутатов городского округа Домодедово и почетный гражданин Московской области Леонид Ковалевский.

Ковалевский родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области Украинской ССР. Трудовую деятельность он начал авиамехаником авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда украинского управления Гражданской авиации в 1970 году.

В 1971 году в качестве молодого специалиста прибыл в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Трудовую деятельность в аэропорту начал в должности авиатехника по обслуживанию самолетов. С 1973 по 1977 годы был заместителем секретаря, а затем – секретарем комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда.

С 1977 по 1980 годы – второй, затем – первый секретарь Домодедовского городского комитета ВЛКСМ. С 1980 по 1986 годы – секретарь исполнительного комитета Домодедовского городского совета депутатов трудящихся.

Без отрыва от работы в 1981 году Ковалевский закончил факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение». С 1986 по 1989 годы – заместитель председателя исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. С 1989 по 1991 годы занимал пост председателя исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся.

В декабре 1991 года постановлением главы администрации Московской области был назначен главой администрации Домодедовского района. В 1995 году Ковалевский закончил курсы федерального резерва в Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Как высшее должностное лицо возглавлял Домодедовский район (сейчас - городской округ - ред.) с марта 1989 по февраль 2017 года. На эту должность Ковалевский пять раз избирался всенародно на прямых выборах, дважды избирался из состава совета депутатов и один раз назначался главой региона.

После избрания депутатом городского совета с 2017 года по настоящее время является председателем совета депутатов городского округа Домодедово.

В течение многих лет Ковалевский являлся сопредседателем ассоциации глав городов и районов Московской области, членом Высшего совета при губернаторе Московской области, вице-президентом ассоциации малых

и средних городов России. На постоянной основе он проводит обучающие семинары для представителей молодежных организаций и сотрудников администрации округа.

Ковалевский – лауреат Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами», лауреат конкурса «Лучший муниципальный служащий России». Он награжден орденом Почета, медалями, наградами Московской области и РПЦ. Почетный гражданин городского округа Домодедово с 2017 года. Постановлением губернатора от 30 сентября 2021 года Ковалевскому присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».