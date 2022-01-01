РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и пожелал им благополучия и доброго настроения, сообщается на официальном сайте мэра города.

Он назвал Новый год самым лучшим праздником, который люди проводят с родными и близкими, праздником отдохновения от проблем и забот.

По словам мэра, ушедший год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой.

«Сегодня я хочу сказать вам (горожанам - ред.) спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение. Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и нашей страны. Отдельные слова благодарности — врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, Москва продолжает активно развиваться. В мегаполисе возводят новые жилые дома, метрополитен, дороги, школы, детские сады и другие объекты, идет благоустройство.