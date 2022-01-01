РИАМО - 1 янв. Небольшой снег и комфортная температура для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе ожидаются в Подмосковье и Москве в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице температура прогнозируется в районе минус 3 – минус 1 градуса, в Московской области – от минус 6 до минус 1. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление в первый день года в регионе ожидается неустойчивое. Оно может стать причиной плохого самочувствия. У метеочувствительных людей могут отмечаться головные боли, «скачки» артериального давления.

Геомагнитный фон в субботу ожидается спокойный, но могут возникнуть отдельные периоды неустойчивости.