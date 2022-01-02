РИАМО – 2 янв. В столице со 2 января увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, 1 поездка по «Кошельку» карты «Тройка» теперь стоит 46 рублей, в 2021 году она стоила 42 рубля, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

46 рублей будет стоить поездка по «Тройке» в подземке, на наземном транспорте и по Московским центральным диаметрам в границах города. Поездка по МЦД до зоны «Пригород» включительно обойдется в 56 рублей (+6 рублей). Билет «90 минут» по «Тройке» будет стоить 69 рублей (+4 рубля).

Стоимость 1 поездки по билету «Единый» увеличилась на 1 рубль до 61 рубля, стоимость билета на 60 поездок по «Тройке» повысилась на 5,5 рубля за поездку, теперь такой билет стоит 2,4 тыс. рублей (ранее – 2070 рублей).

Билет на 1 сутки по «Тройке» теперь стоит 265 рублей (+25 рублей), на 3 суток – 500 рублей (+45 рублей), на 30 дней – 2360 рублей (+5,1%), на 90 дней – 5170 рублей (+5,2%). В то же время стоимость билета на 365 дней не меняется и остается на уровне 19,5 тыс. рублей. Эти билеты действительны в подземке, на МЦД в зоне «Центральная», наземном транспорте.

Билеты по «Тройке» на 1 и 3 суток для поездок по МЦД по зонам «Центральная» и «Пригород» отменили из-за невостребованности. Билет на 30 дней подорожал на 5,3% до 2,8 тыс. рублей, билет на 90 дней стал стоить на 4,5% дороже – 7250 рублей, стоимость билета на 365 дней не изменилась – 24 450 рублей. Поездка по билету «Кошелек» по карте «Тройка» по МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород» будет стоить 56 рублей.

Льготный проездной для школьников и студентов на месяц подорожал: на метро и МЦД в зоне «Центральная» он теперь стоит 435 рублей, на наземном транспорте – 280 рублей. Стоимость аналогичных проездных на 3 месяца не изменилась: для метро и «Центральной» зоны МЦД – 1245 рублей, на наземном транспорте – 810 рублей.

Стоимость поездки по Face Pay в метро и в «Центральной» зоне МЦД остается прежней – 46 рублей, аналогичный билет по МЦД + зона «Пригород» будет стоить дороже – 56 рублей. 1 поездка при бесконтактной оплате банковской картой будет стоить 51 рубль, при поездках по МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород» - 61 рубль.

Стоимость билета ТАТ для наземного транспорта на 30 дней увеличится до 1,4 тыс. рублей. Кроме того, вводятся новые билеты: ТАТ на 90 дней (3720 рублей), ТАТ на 365 дней (14 тыс. рублей). Бумажный билет на электрички на 1 поездку в пределах Москвы теперь стоит 42 рубля, бумажный билет на 1 зону – 27 рублей.

Обоснование повышения тарифов

Ранее президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева сообщала РИАМО, что корректировка тарифов на проезд в общественном транспорте является обязательным условием для стабильной работы транспорта. Расходы транспортных компаний увеличиваются каждый год из-за повышения тарифов на электричество, топливо, комплектующие и т. д.

При этом Косарева отмечала, что существенного повышения цены проезда нельзя допускать, так как необходимо соблюдать баланс интересов пассажиров и перевозчиков.

Эксперт отметила, что тарифы нужно повышать регулярно, иначе их придется резко повысить на значительную сумму.

Развитие транспорта

В 2021 году в Москве открыли 12 станций Большого кольца столичной подземки, вокзал Восточный, 7 станций МЦД. В городе также запустили тысячный электробус, в этом году планируют закупить еще 500 электробусов.

В городе создается бесшовная система транспорта. Так, пересадки на разные маршруты наземного транспорта стали бесплатными неограниченное число раз в течение 1,5 часов.​