РИАМО - 31 дек. Совершить поездки в столичной подземке, по Московскому центральному кольцу и в наземном транспорте можно бесплатно в течение новогодней ночи, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Проезд будет бесплатным до 06:00 1 января.

В новогоднюю ночь 66 маршрутов наземного транспорта будут работать без перерыва, 16 ночных маршрутов будут курсировать по обычному графику, 91 маршрут будет работать до 03:30.

Всю ночь без перерыва будут курсировать поезда в подземке и по МЦК. Московские центральные диаметры работают до 02:30. Поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресса» курсируют по обычному графику.

Кроме того, городские парковки стали бесплатными с 31 декабря. Бесплатно припарковаться можно будет по 8 января. 9 января платной будет парковка на улицах с повышенными тарифами.

На 17 тыс. экранов в вагонах поездов подземки и на эскалаторах в новогоднюю ночь будут показывать поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра города Сергея Собянина.

Меры безопасности в транспорте в праздничную ночь усилят.

В ночь на Рождество, 7 января, работу общественного транспорта в столице также продлят. Ряд маршрутов наземного транспорта будет работать до 03:30, Московское центральное кольцо и метро - до 2 часов ночи.

В приложении «Московский транспорт» также можно посмотреть расположение площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» и продолжить к ним маршрут. Кроме того, для каждой площадки указаны время работы и активности, которые там организованы.

В новогоднюю ночь также будет ограничено движение машин. Так, ограничения затронут набережные в центре города, улицы на юго-западе и в новой Москве, в Зеленограде. Автомобилистов призвали заранее ознакомиться с ограничениями.

Ранее в Дептрансе Москвы подвели итоги уходящего года. Так, в городе открыли 12 станций Большого кольца метро, вокзал Восточный, 7 станций МЦД. Был запущен тысячный электробус, изменено 200 маршрутов транспорта, запущена сеть «Магистраль».

В новом году для метро планируют закупить 336 вагонов, кроме того, закупят порядка 50 трамваев и 500 электробусов.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы сообщала, что всю новогоднюю ночь в городе будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов.

Общественный транспорт в Московском регионе будет работать дольше в новогоднюю ночь>>