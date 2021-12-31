РИАМО - 31 дек. В центре Москвы для жителей и гостей города работают два катка на естественных водоемах – на Патриарших и Чистых прудах, специалисты перед новогодними каникулами дополнительно проверили на них толщину льда. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Обязательное условие для работы катков на водоемах – толщина льда не менее 25 см. На сегодняшний день толщина льда на Патриарших прудах - 35 см, на Чистых прудах – 29 см.

Коммунальщики каждую неделю проводят замеры, а при температурах около 0 градусов и выше – каждый день. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений катки закрываются.

Каток на Патриарших прудах – старейший в Москве. Здесь проводили соревнования и устраивали праздники еще с XIX века. По городской легенде, писатель Лев Толстой привозил на каток дочерей, а в романе «Анна Каренина» там Левин искал Кити.

На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в стране. Именно этот каток можно увидеть в одном из эпизодов фильма «Покровские ворота».

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