РИАМО - 31 дек. В канун Нового года работники комплекса городского хозяйства Москвы поздравили юных жителей столицы с праздником и передали им подарки, которые они загадали в своих письмах в рамках акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба комплекса.

«Новый год – самый любимый и волшебный праздник в году, в который исполняются все желания. Я рад возможности принять участие в замечательной акции «Елка желаний». Ребятам доставили подарки, которые они пожелали, и пригласили на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства», – отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что экскурсии являются для детей уникальной возможностью увидеть жизнь мегаполиса изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб.

Шестилетний Рома и его братья смогут посетить Пожарно-спасательный отряд №215 и прокатиться на пожарной машине. Двенадцатилетняя Ева, которая увлекается фотографией, вместе с вице-мэром посетит один из объектов городского хозяйства и сделает снимки в месте, куда разрешен вход только специалистам.

Экскурсии для ребят пройдут с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер по коронавирусу.

Всероссийский благотворительный проект «Елка желаний» реализуется по всей стране, начиная с 2018 года. Акцию проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, а также оставшиеся без попечения родителей и из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника, поверить в новогоднее чудо и реализовать свою мечту.

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