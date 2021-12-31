РИАМО - 31 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский посетил сельскохозяйственный рынок «Одинцовское подворье» и закупил продукты к новогоднему столу, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Рынок в этом году признан Минпромторгом РФ лучшим продовольственным рынком страны. Воскресенский приобрел там продукты к праздничному столу. В корзине министра оказались продукты из подмосковных хозяйств: сергиево-посадская перепелка, свежие дмитровские овощи, луховицкие соленья, копченный егорьевский карп, мягкие сыры из Шатуры и другие.

После покупки всего необходимого, Воскресенский направился в ресторан Biologie, который в 2021 году получил звезду Michelin. Он совместно с шеф-поваром и владелицей ресторана Екатериной Алехиной приготовил блюда к новогоднему столу из привезенных с собой продуктов.

В процессе приготовления они обсудили дальнейшее развитие сферы общественного питания области, фермерства. Министр передал шеф-повару поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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