РИАМО - 31 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил работников сельского хозяйства, потребительского рынка, ветеринарную службу и всех жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Уходящий год выдался непростым – нас испытывали на прочность Covid, паводок, засушливая погода и интенсивные дожди. Несмотря на сложные условия, организации сельского хозяйства, торговли, общепита и услуг Московской области имеют положительную динамику роста производства и переработки сельхозпродукции, открываются новые рынки и предприятия питания», - отметил министр.

Он добавил, что на сегодняшний день регион занимает первое место в стране по объему производства сыров и хлеба, стабильно держит лидирующие позиции по производству овощей открытого грунта и картофеля, по обороту оптовой и розничной торговли.

«Хочу поблагодарить всех работников отраслей сельского хозяйства, торговли и услуг, ветеринарную службу Подмосковья за плодотворную работу, проделанную в этом году, за высокий профессионализм и умение справляться с трудностями», - сказал Воскресенский.

Он напомнил, что впереди специалистов ждет масштабная работа и новые ответственные задачи.

Министр пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и высоких достижений.

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