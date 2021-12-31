РИАМО - 31 дек. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на январь 2022 года.

Приемная находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Из-за пандемии коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

11 января с 15:00 прием проведет министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

С 10:00 12 января приемы проведут министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко и замминистра здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн примет жителей с 10:00 13 января. В этот же день в 15:00 приемы проведут министр социального развития региона Людмила Болатаева и председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

14 января состоятся 4 приема граждан. С 10:00 приемы начнутся у министра экономики и финансов Подмосковья Наталии Масленкиной и у министра регионального правительства по туризму Алексея Шимко. В 15:00 жителей примут министр культуры Московской области Елена Харламова и руководитель Главного управления по надзору за содержанием территорий региона Светлана Аипова.

Прием жителей 17 января с 10:00 начнется у председателя комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирины Доркиной, с 15:00 – у министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

И. о. министра экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов проведет прием жителей 18 января в 10:00. В этот же день с 15:00 приемы состоятся у зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова и министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

В 10:00 19 января жителей примут зампред правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова и министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, в 15:00 – зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

20 января приемы проведут министр благоустройства региона Михаил Хайкин (10:00) и министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев (15:00).

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин примет жителей с 10:00 21 января, с 15:00 – министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В 15:00 24 января пройдут 2 приема: жителей примут министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и министр регионального правительства по информационной политике Анастасия Звягина.

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная и министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник примут жителей 25 января в 15:00.

С 10:00 26 января приемы проведут зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, с 15:00 – зампред правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

27 января с 10:00 жителей примет руководитель Госжилинспекции Московской области в ранге министра - главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина. С 15:00 – зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский примет жителей 28 января в 10:00.

31 января с 15:00 начнутся приемы у начальника Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерии Березовской и начальника Главного управления территориальной политики региона Елены Ковалевой.

Опубликован график работы приемных ведомств Подмосковья в городских округах на январь>>