РИАМО - 31 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в последний день уходящего года провели 52-ю традиционную Манжосовскую лыжную гонку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В гонке участвовали совсем юные и опытные лыжники. Традиционно самым массовым заездом стал масс-старт на 18 км.

В этом году из-за пандемии количество участников уменьшили до 500. Онлайн-регистрация на участие в гонке закончилась за 20 минут до соревнований, все слоты были разобраны.

Новогоднюю гонку открыли министр физической культуры и спорта области Дмитрий Абаренов, Герой России, советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Манжосовская лыжня» — это уже бренд. Она проходит 52-й раз и пользуется большой популярностью: мы сегодня здесь видим и «кнопок» трехлетних, и более опытных участников. По понятным причинам в этом году количество участников нам пришлось ограничить, отменили и заезд для лыжников старшего возраста», - отметил Абаренов.

По его словам, обычно на данную гонку приезжают несколько тысяч любителей лыжного спорта. Трасса Лазутиной в Одинцове пользуется большой популярностью.

Министр добавил, что в Московской области проведена большая работа по подготовке к зимнему спортивному сезону.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание именно спортивной составляющей в зимний период. На сегодняшний день в Московской области работают более 750 хоккейных коробок и катков, функционируют более 160 лыжных трасс, а также горнолыжные курорты. Поэтому Московская область к зиме готова и мы ждем гостей», - заключил он.

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