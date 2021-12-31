РИАМО - 31 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в последний день уходящего года провели 52-ю традиционную Манжосовскую лыжную гонку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В гонке участвовали совсем юные и опытные лыжники. Традиционно самым массовым заездом стал масс-старт на 18 км.
В этом году из-за пандемии количество участников уменьшили до 500. Онлайн-регистрация на участие в гонке закончилась за 20 минут до соревнований, все слоты были разобраны.
Новогоднюю гонку открыли министр физической культуры и спорта области Дмитрий Абаренов, Герой России, советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
По его словам, обычно на данную гонку приезжают несколько тысяч любителей лыжного спорта. Трасса Лазутиной в Одинцове пользуется большой популярностью.
Министр добавил, что в Московской области проведена большая работа по подготовке к зимнему спортивному сезону.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание именно спортивной составляющей в зимний период. На сегодняшний день в Московской области работают более 750 хоккейных коробок и катков, функционируют более 160 лыжных трасс, а также горнолыжные курорты. Поэтому Московская область к зиме готова и мы ждем гостей», - заключил он.
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