РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Госавтоинспекторы в Люберцах в период новогодних праздников проведут массовую проверку водителей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Так, сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, управляющих транспортов в нетрезвом состоянии, а также нарушающих правила перевозки детей.

При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы будут использовать «массовую проверку», которая позволяет на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей и выявить нарушителей правил дорожного движения.

Массовые проверки организуют во всех округах Московской области.

1 января: какой сегодня праздник, что было в этот день>>