РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Госавтоинспекторы в Люберцах в период новогодних праздников проведут массовую проверку водителей, передает пресс-служба администрации городского округа.
Так, сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, управляющих транспортов в нетрезвом состоянии, а также нарушающих правила перевозки детей.
При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы будут использовать «массовую проверку», которая позволяет на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей и выявить нарушителей правил дорожного движения.
Массовые проверки организуют во всех округах Московской области.
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