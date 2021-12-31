РИАМО - 31 дек. С 21 часа 31 декабря до 10 часов 1 января на территории Московской области прогнозируются осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах будет гололедица. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В непогоду водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном автомобиле. Саму машину нужно припарковать в гараж или подальше от деревьев. При выезде на дорогу нужно соблюдать скоростной режим, ПДД, соблюдать дистанцию и быть особенно осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

Пешеходам на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Передвигаться при гололедице нужно осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву. Еще на улице необходимо обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

При потере равновесия на льду спасатели рекомендуют пешеходам присесть, чтобы снизить высоту падения.

При возникновении ЧП жителям Московской области рекомендовали звонить по телефону «112».

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