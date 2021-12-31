РИАМО - 31 дек. Двухдневный семинар по вопросам клинического обследования, лечения и профилактики болезней лошадей провели в Дмитровском округе, в нем участвовали свыше 30 специалистов из Москвы, Подмосковья и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Мероприятие проведено учебным центром постдипломного образования и повышения квалификации министерства сельского хозяйства и продовольствия области совместно с ветеринарной клиникой Мaxima Vet.

Выездная часть семинара, посвященная практической работе, проводилась в ветеринарной клинике Мaxima Park и штаб-квартире Евразийской ассоциации конного спорта.

Были подведены итоги уходящего года по проблематике лечения и профилактики болезней лошадей. Состоялся обмен мнениями и лучшими практиками ветслужб, наметились новые направления для развития межрегионального сотрудничества в 2022 году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский высоко оценил значение данного учебно-образовательного мероприятия и отметил необходимость продолжения подобного формата.

«Уже летом 2022 года запланировано следующее мероприятие по данному направлению, приглашаем всех желающих принять участие», - добавил Воскресенский.

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