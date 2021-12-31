РИАМО - 31 дек. Новогодний клип от проекта «Московские сезоны» с участием российских актеров Михаила Полицеймако и Любови Константиновой появился в Сети, сообщает пресс-служба проекта.

В 2022 году песне «Три белых коня» исполняется 40 лет. Сейчас уже трудно представить Новый год без этой мелодии. В видеоролике соединили вместе любимую песню, волшебную историю и настоящую сказку, которая в новогодние праздники ждет всех на улицах Москвы.

Актеры Михаил Полицеймако, Любовь Константинова, Михаил Васьков и музыканты группы «Кватро» приглашают всех желающих посмотреть на свою жизнь под новым углом, поверить в чудеса и начать Новый год в окружении родных и близких.

Посмотреть праздничное видео можно на YouTube.

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