РИАМО - 31 дек. В столице произошла авария с участием 3 транспортных средств, по предварительным данным, один человек пострадал, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

ДТП произошло на Севастопольском проспекте.

«По предварительным данным, есть 1 пострадавший в результате наезда на пешехода», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

Число погибших в ДТП с участием такси сократилось в Москве на 16% с начала года>> ​