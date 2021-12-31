РИАМО - 31 дек. Замруководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов отметил, что для гарантированного соединения при звонке близким в новогоднюю ночь лучше всего использовать домашний интернет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Многие не ограничатся обычным голосовым вызовом, а захотят совершить видеозвонок. 10 лет назад мобильная сеть могла «лечь» при такой высокой нагрузке. Сейчас такой поворот событий — это, скорее, исключение», — отметил эксперт.

При этом он рекомендовал пользоваться домашней сетью Wi-Fi для видеозвонков.

Сиволобов добавил, что на сегодняшний день проблема со связью существует, но не для всех. Пользователи Сети все больше времени проводят в приложениях соцсетей и видеоплатформ, а текстовые сообщения чаще заменяют на видеоролики, поэтому повышается требовательность к скорости интернета.

«Медианная скорость мобильных сетей в России составляет порядка 17 Мбит/сек., однако она неравномерно распределена. Лишь 55-60% жителей страны имеют доступ к сетям LTE. Остальные довольствуются сетями предыдущих поколений, в которых смотреть видео не получится», — уточнил Сиволобов.

По его словам, сейчас отечественные сотовые сети неплохо подготовлены к новогодним праздникам. В частности, их медианных скоростей достаточно для Full-HD общения во многих городах страны.

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