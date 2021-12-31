РИАМО - 31 дек. В Подмосковье утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в январе 2022 года, соответствующий документ размещен на сайте администрации губернатора региона.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема: 10:00 – 13:00.

Так, комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья примет жителей Луховиц 14 января, Мытищ – 19 января, Чехова – 31 января, Балашихи – 21 января, Звездного городка – 28 января, Черноголовки – 26 января.

Приемные министерства здравоохранения области будут работать 31 января в Дмитровском округе, 28 января – в Клину, 26 января – в Мытищах, 21 января – в Реутове, 19 января – во Фрязине, 14 января - в Химках.

Представители министерства образования региона примут жителей Егорьевска 14 января, Зарайска – 21 января, Люберец – 19 января, Орехово-Зуевского округа – 28 января, Чехова – 26 января, Электрогорска – 31 января.

Главгосстройнадзор Подмосковья примет жителей Каширы 31 января, Красногорска – 24 января, Люберец – 28 января, Рузского округа – 17 января, Бронниц – 21 января и Дзержинского – 12 января.

Приемные министерства благоустройства Московской области будут работать 21 января в Егорьевске, 17 января – в Истре, 12 января – в Ленинском округе, 31 января – в Наро-Фоминском округе, 24 января – в Павлово-Посадском округе, 28 января – в округе Пушкинский.

Представители министерства культуры примут жителей Дмитровского округа 28 января, Мытищ – 31 января, Чехова – 21 января, Бронниц – 24 января, Лобни – 12 января, Черноголовки – 17 января.

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