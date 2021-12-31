РИАМО - 31 дек. Столичный суд арестовал 26-летнюю девушку-эскортницу, которую подозревают в совершении убийства, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным правоохранительных органов, девушка убила клиента в квартире на улице Космонавтов. После этого она вышла в подъезд в полуголом виде. Жильцы, которые заметили девушку, вызвали полицию.

Подозреваемая рассказала, что договорилась с клиентом о встрече в его квартире. На встрече они распивали алкоголь, тогда и произошел конфликт. Девушка не менее 6 раз ударила ножом мужчину, он скончался.

Подозреваемая пробудет в СИЗО 2 месяца.

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