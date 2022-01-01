РИАМО - 1 янв. С 1 января 2022 года органы местного самоуправления в Подмосковье получили отдельные полномочия по организации сбора отходов на участках земель лесного фонда, которые не предоставлены физическим и юридическим лицам, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Кроме того, власти округов получили полномочия по организации обработки, транспортировки и утилизации такого мусора.

«Московская область является единственным субъектом Российской Федерации, в котором с 2018 г. ежегодно выделяется финансирование на ликвидацию мусора с территории земель лесного фонда. Для реализации вновь принятого закона из бюджета Московской области муниципальным образованиям будут предоставляться субвенции», — сказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что передача полномочий позволит уменьшить время, необходимое для уборки лесных участков. Кроме того, это позволит оперативно реагировать на обращения граждан.

Глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир подчеркнула, что эти изменения позволят убирать мусор на участках лесного фонда одновременно во всех округах.

Жителей Подмосковья призвали не оставлять мусор в лесу и подавать правильный пример подрастающему поколению.​