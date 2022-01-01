РИАМО - 1 янв. В эту субботу весь мир встретил Новый год. Также в этот день православные чествуют Илью Муромца, а католики отмечают Всемирный день мира.

Новый год

Наступление Нового года 1 января празднуют практически на всей планете. В этот день праздник отмечают все народы, которые живут по григорианскому календарю. Первыми Новый год встречают жители островов Тихого океана.

История праздника имеет длинную историю. Впервые его начали еще в далекой древности. Обряды, которые были разработаны за долгие века, стали основой современного праздника. При этом в разных народах Новый год встречают по-своему.

Так, жители Мьянмы отмечают 1 января фестиваль воды. Все потому, что в этой экваториальной стране Новый год приходится на самое жаркое время в году. Также зимний праздник в жару отмечают в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и других странах.

В России началом нового года в древности считался день весеннего равноденствия. Когда Русь приняла христианство, страна перешла на Юлианский календарь и стала вести летоисчисление с марта. Только с 1700 года по указу Петра I Великого Новый год стали встречать 1 января.

День памяти преподобного Ильи Муромца

Православные христиане отмечают День памяти преподобного Ильи Муромца. Святой был воином и монахом при княжении Владимира Мономаха.

Свою жизнь он провел в походах, а монахом стал в старости, когда принял постриг и затворился в Киево-Печерской лавре. В монастыре он скончался в 1188 году. Там же хранятся его святые мощи.

Считается, что святой скончался, сложив персты в молитве. Святое народное предание отождествило святого с богатырем из былин Ильей Муромцем.

Всемирный день мира

Католики 1 января отмечают День торжества Божией матери Марии. Провозгласил этот праздник папа римский Павел VI 8 декабря 1967 года. Сами католики называют этот праздник Днем всемирных молитв о мире.

Генассамблея ООН 17 декабря 1969 года провозгласила этот день официальным праздником, когда верующие призывают бога прекратить войны и ниспослать мир на Землю.

Также последователи католичества просят побороть бедность, насилие, ослабить напряженность в международных и межгосударственных отношениях и установить мир на Земле.