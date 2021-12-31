«Многотысячный отряд коммунальщиков будет делать все для того, чтобы москвичи чувствовали комфорт в городе, чтобы в квартирах было тепло, электроэнергия, подавались газ, вода. Мы рассчитываем на то, что ночь пройдет в штатном режиме», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.