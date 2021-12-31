РИАМО - 31 дек. Все службы городского хозяйства подготовились к работе в новогоднюю ночь, организовано круглосуточное дежурство ремонтного и оперативного персонала, ответственных лиц, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
1,5 тыс. аварийных бригад готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Сформированы запасы резервного топлива, аварийных источников электроснабжения.
Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что вечером в пятницу проезжую часть в городе будут подметать от снега. Обильный снегопад ожидается в столице после 18 часов.
Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии праздников>>
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