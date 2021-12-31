РИАМО - 31 дек. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером перед Новым годом отменили и задержали порядка 240 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 29 рейсов задержали и 3 отменили. В Домодедове задержаны 18 рейсов, отменены 4. В Шереметьеве 16 рейсов задерживаются, а 169 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в воздушной гавани задерживаются и отменены по 2 рейса.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.

Ранее в Шереметьеве РИАМО сообщили, что аэропорт работает штатно, несмотря на массовую отмену рейсов. Решение об отмене рейсов принимали авиакомпании, а не воздушная гавань.