РИАМО - 31 дек. В Подмосковье подготовили график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в январе.

Юридические консультации оказывают в приемной правительства Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.

Приемы пройдут 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 и 31 января с 10 до 14 часов.

Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).

В связи с пандемией коронавирусной инфекции прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

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