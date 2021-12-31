РИАМО - 31 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание 11-летней девочки, которая мечтала о посещении уроков верховой езды. Первое занятие прошло в конноспортивном комплексе «Битца».

«11-летняя Вика очень любит лошадей и мечтает посещать уроки верховой езды. На днях я снял с «Елки желаний» шарик с мечтой девочки. И вместе с моими помощниками мы осуществили это новогоднее пожелание. Посмотрите, как уверенно Вика держится в седле!» — написал Шапошников в Facebook.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как ребенок катается на лошади.

Шапошников отметил, что девочке удалось сразу установить доверительный контакт с вороной лошадью Хвальватти. Первое занятие прошло в конноспортивном комплексе «Битца».

Всероссийский благотворительный проект «Елка желаний» реализуется по всей стране, начиная с 2018 года. Акцию проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, а также оставшиеся без попечения родителей и из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника, поверить в новогоднее чудо и реализовать свою мечту.

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