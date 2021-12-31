РИАМО - 31 дек. В рамках проведенного телефонного разговора российский президент Владимир Путин заявил главе США Джо Байдену, что новые антироссийские санкции станут серьезной ошибкой Вашингтона. Об этом сообщает Газета.ru.

В разговоре Байден подчеркнул особую ответственность двух стран за обеспечение стабильности в мире. Американский лидер отметил, что у США нет планов по размещению на территории Украины ударных наступательных вооружений.

При этом президент США добавил, что страна рассматривает вариант введения масштабных санкций против РФ, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ подчеркнул, что санкции станут серьезной ошибкой Вашингтона, они фактически грозят полным прекращением российско-американских отношений. Российский лидер добавил, что совместная работа с США для РФ важна. Ее результатом должны стать твердые правовые гарантии, которые исключают продвижение НАТО на восток.

Переговоры Путина и Байдена прошли в закрытом режиме 30-31 декабря. Президенты также договорились продолжить общение после Нового года.

Президенты РФ и США договорились продолжить диалог после Нового года>>