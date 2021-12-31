РИАМО - 31 дек. Российский спортсмен Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 15 км коньковым ходом, соревнования прошли в рамках второго этапа турнира «Тур де Ски» в Германии, сообщает Газета.ru.

Выиграл гонку норвежец Йоханнес Клебо, он обогнал россиянина на 3,4 секунды. Бронза у еще одного норвежца Сьюра Рете, он отстал от лидера гонки на 4 секунды.

Большунов является действующим чемпионом мира, а также обладателем Большого хрустального глобуса.

В общем зачете Кубка мира российский спортсмен находится на 3-й строчке. На первых двух расположились россиянин Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Клебо.

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