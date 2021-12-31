РИАМО - 31 дек. Вечером в пятницу в Москве прогнозируют снегопад, спецтехника будет подметать дороги мегаполиса от выпавшего снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Из-за непогоды на территории города может выпасть до 10 см снега. Обильный снегопад ожидается после 18 часов.
В 21 час коммунальные службы планируют начать механизированное подметание улиц, дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
Цикл работ будет повторен в мегаполисе в 6 утра.
Столичных водителей попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД, а также с пониманием относиться к работе городских служб.
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