РИАМО - 31 дек. Вечером в пятницу в Москве прогнозируют снегопад, спецтехника будет подметать дороги мегаполиса от выпавшего снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Из-за непогоды на территории города может выпасть до 10 см снега. Обильный снегопад ожидается после 18 часов.

«Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В 21 час коммунальные службы планируют начать механизированное подметание улиц, дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Цикл работ будет повторен в мегаполисе в 6 утра.

Столичных водителей попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД, а также с пониманием относиться к работе городских служб.

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