РИАМО - 31 дек. На 97-м году жизни кончался советский и российский режиссер, сценарист, педагог Владимир Гориккер, сообщает «МИР 24».

Он родился в Москве в 1925 году. В 1953 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах оперы и балета Одессы и Киева. Еще работал режиссером на Всесоюзном радио.

Порядка 25 лет Гориккер трудился на киностудии им. Горького. В его музыкальных фильмах снялись Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин, Вера Васильева, Владимир Басов, которых дублировали звезды оперы.

Он кардинально поменял отношение к жанру музыкального кино. А это, в свою очередь, потребовало от всех поменять работу над компонентами фильма. Это уже стал не театральный спектакль, который просто перенесли на экран, а кинопроизведение, свободное от сценических штампов. Особое внимание Гориккер сосредоточил на высоком профессионализме участников съемочного процесса.

Он снял фильмы «Царская невеста», «Музыка Верди», «Моцарт и Сальери», «Под крышами Монмартра» и другие. Также участвовал в съемках киножурнала «Ералаш».

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