РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он пожелал им сил и энергии для воплощения самых смелых планов, здоровья и любви.

«Новый год совсем скоро придет в Подмосковье. Уходящий 2021 год, как и вся наша жизнь, был разным: многие скажут, что сложным, для кого-то – очень удачным», — сказал Воробьев в обращении, видео которого опубликовано в его аккаунте во соцсети «ВКонтакте».

Губернатор подчеркнул, что 2021 год снова был самым трудным для врачей. Он поблагодарил медиков за заботу о здоровье жителей и за надежду, которую они дарят в самый тяжелый момент.

«Каждый из нас хочет позитивных перемен, и мы отвечаем за то, что происходит в нашем Подмосковье. Стараемся, чтобы в большом, почти 11-миллионном регионе жизнь становилась лучше», — добавил Воробьев.

Он отметил, что власти в каждом городе стремятся менять и строить то, чего больше всего ждут жители. Это поликлиники, детские сады, школы, парки. Глава региона добавил, что Подмосковье растет и область нужно с каждым годом делать комфортнее.

«Новый год – время чудес и загаданных желаний. Мечты чаще всего сбываются тогда, когда к этому прикладываешь усилия и труд и когда рядом близкие, которые всегда поддержат», — уточнил губернатор.

Он пожелал жителям в новом году энергии и сил для воплощения самых смелых планов, внимания и любви родных и друзей.

«С праздником, наступающим 2022 годом!» — заключил губернатор.

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