РИАМО - 31 дек. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей востока страны с Новым годом. В своем поздравлении глава государства заявил, что прошедший год объединил жителей страны, а еще научил их бороться с трудностями, сообщает «Вечерняя Москва».

Жители Камчатки и Чукотки уже встретили новый 2022 год и посмотрели праздничное поздравление Путина.

«Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», - отметил президент.

Он еще выразил поддержку всем, у кого пандемия коронавируса забрала родных и близких. По словам главы государства, жители страны столкнулись с колоссальными вызовами, но они помогли сплотиться.

«Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — добавил Путин.

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