РИАМО - 31 дек. В канун Нового года пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании дарят новогодние открытки, их можно получить в кассах компании, сообщает пресс-служба ЦППК.

По QR-коду, который указан на праздничной открытке, новые пользователи смогут получить бесплатную 45-дневную подписку на современный онлайн-сервис Storytel с аудиокнигами и подкастами.

В собственных электропоездах компании также звучат аудиопоздравления с Новым годом. Добрые пожелания пассажиры могут услышать при отправлении с начальных станций. Аудиопоздравления повторяются раз в полчаса.

Общественный транспорт в Московском регионе будет работать дольше в новогоднюю ночь. Так, поезда на Московских центральных диаметрах будут курсировать до 02:30, а также появятся несколько дополнительных поездов на Горьковском и Киевском направлениях Московской железной дороги, для некоторых электричек продлят время работы.

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