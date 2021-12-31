РИАМО - 31 дек. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что еще одна вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» может быть зарегистрирована в стране в начале 2022 года. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Скворцова уточнила, что в стране зарегистрировать новый препарат могут уже до конца первого квартала следующего года.

«Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это 6 месяцев наблюдения после введения. Если так, то до конца первого квартала будет необходимость наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе-сентябре», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Недавно в РФ начались исследования новой отечественной вакцины. Привившиеся данным препаратом люди пока что не заболели коронавирусом, добавила глава ФМБА.

С начала пандемии в РФ выявили 10 499 982 случая коронавируса, выздоровели после инфекции 9 463 919 человек, скончались 308 860 Covid-пациентов.

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