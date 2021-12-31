РИАМО - 31 дек. В общественном туалете на территории Нескучного сада в столичном Парке Горького обнаружили тело женщины с резаной раной шеи, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщил источник издания, около тела также нашли нож. Труп обнаружили 30 декабря сотрудники охраны, когда обходили территорию.

На вид женщине около 25-30 лет. По факту обнаружения трупа начата проверка.

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