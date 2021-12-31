РИАМО - 31 дек. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры главы государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена были серьезными, сообщает kp.ru.

Телефонные переговоры президентов прошли в ночь с 30 на 31 декабря.

«Действительно серьезный разговор. Это не были святочные посиделки», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что телефонный разговор между президентами стал логическим продолжением переговоров по видеосвязи, которые Путин и Байден провели в начале декабря.

Ушаков ранее также отметил, что сложно определить, насколько стороны в ходе переговоров приблизились к компромиссам по обсуждаемым вопросам.

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