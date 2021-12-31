РИАМО - 31 дек. В 2022 году в столице планируют закупить 336 вагонов метро, 500 электробусов, 396 вагонов для электричек, порядка 50 трамваев, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подвел итоги уходящего года в транспортной сфере.

«Вместе с департаментом здравоохранения мы развернули на станциях метро лаборатории экспресс-тестирования Covid-19, ввели новые бесконтактные способы оплаты проезда, на протяжении всего года дезинфицировали и обрабатывали подвижной состав и инфраструктуру несколько раз в день», — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что в этом году появилась виртуальная «Тройка», доступная для устройств на Android, которую можно добавить в смартфон. В новой Москве обычную карту «Тройка» можно активировать в наземном транспорте.

Была внедрена технология Face Pay. Сервисом оплаты проезда по лицу пользуются свыше 55 тыс. человек.

В Москве также продолжают создавать бесшовную систему транспорта. Пересадки на разные маршруты наземного транспорта стали бесплатными неограниченное число раз в течение 1,5 часов. С подземки на МЦД и МЦК уже давно можно бесплатно пересаживаться, что позволило в 2021 году сэкономить пассажирам в сумме 3,7 млрд рублей.

Новые автобусы и электробусы

«Мы постарались оставить в границах разумного тарифы на следующий год, изменения — существенно ниже выросших расходов на перевозку. Мы берем на себя обязательство закупить 336 вагонов метро, 396 вагонов пригородного ж/д, 500 электробусов, около 50 трамваев в 2022 году», — рассказал Ликсутов.

Он также напомнил, что на маршрут в городе выехал тысячный электробус. Заряжаться электробусы будут по-новому, зарядка станет быстрее и дешевле. Что касается трамваев, то их парк обновили на 87%, а средний возраст парка столичных автобусов составляет 4,7 года.

В уходящем году также начала работать сеть «Магистраль», было изменено 200 маршрутов транспорта, открыты новые выделенные полосы, установлены новые остановки с интерактивными экранами и USB-зарядками.

Новые станции и сервисы

В этом году были открыты 12 станций Большого кольца подземки, 7 станций Московских центральных диаметров и вокзал Восточный. На двух кольцах подземки курсируют только новейшие поезда «Москва – 2020», также они ездят на «оранжевой» линии. Доля нового парка вагонов метро составляет 68%.

Было завершено благоустройство переходов под Савеловским, Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами. Каждый день этими переходами пользуются 111 тыс. человек.

В новой Москве также появился сервис «По пути», благодаря которому можно вызвать общественный транспорт, как такси. Благодаря сервису уже перевезли свыше 86 тыс. человек. Кроме того, создан сервис «Рули», в рамках которого можно сдать машину в аренду на своих условиях.

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