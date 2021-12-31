РИАМО - 31 дек. Шоумен, телеведущий Максим Галкин рассказал о своей поездке на выставку «Азбука шедевра» в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Артист отметил, что остался под впечатлением, и призвал посетить эту выставку.

«Лиза (дочь Галкина – ред.) интересуется живописью, и вчера я с ней съездил в музей «Новый Иерусалим», что рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем. Это неподалеку от нас, в городе Истра. Кто не был в этих — местах очень рекомендую. Монастырь — невероятной красоты. Современное здание музея построено недавно и соответствует всем последним стандартам выставочного дела. Там проходят хорошие выставки», — написал Галкин в Instagram.

Он рассказал, что посетил выставку «Азбука шедевра» и остался под впечатлением от нее.

«Из региональных российских музеев привезли выдающиеся полотна русских художников. Уникальная возможность увидеть в одной экспозиции работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой и еще около 70 художников», — добавил Галкин.

Он призвал своих подписчиков обязательно посетить эту выставку.

Уникальная по своим масштабам выставка «Азбука шедевра» проходит в «Новом Иерусалиме» в Истре. Это главное культурное событие губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Свыше 120 произведений из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

Картины, представленные на экспозиции, объединяют буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование. Насладиться творчеством русских живописцев жители региона и туристы смогут до 19 июня 2022 года.

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