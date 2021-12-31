РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с наступающими Новым годом и Рождеством, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Он пожелал жителям горокруга мира, новогоднего настроения и согласия.
«Дорогие друзья! Пусть новый 2022 год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия! От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления желаний! Мира вам и прекрасного новогоднего настроения!» — добавил Ружицкий.
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