РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с наступающими Новым годом и Рождеством, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие люберчане! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! В эти предпраздничные дни, наполненные приятными хлопотами, мы вспоминаем уходящий год, подводим итоги, строим планы на будущее. И нам хочется верить, что счастье и радость непременно придут в каждый дом!» — сказал Ружицкий.

Он пожелал жителям горокруга мира, новогоднего настроения и согласия.

«Дорогие друзья! Пусть новый 2022 год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия! От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления желаний! Мира вам и прекрасного новогоднего настроения!» — добавил Ружицкий.