РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонные переговоры, они договорились продолжить диалог в 2022 году, сообщает газета «Известия».

«Разговор был деловой, содержательный, и президенты договорились продолжить диалог после Нового года. Они условились поддерживать телефонный контакт и контакт с соответствующими помощниками двух администраций», — отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что беседа лидеров двух стран была конструктивной. Кроме того, она стала хорошим фоном для переговоров в Женеве, которые назначены на 10 января.

По его словам, еще сложно сказать, насколько стороны приблизились к компромиссам по обсуждаемым вопросам, но главное в разговоре – это вопрос обеспечения гарантий безопасности России.

Ранее Ушаков сообщил, что глава государства несколько раз говорил президенту США, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна мира.

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