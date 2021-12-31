РИАМО - 31 дек. В Московской области за безопасностью и содержанием дорог в предстоящие новогодние каникулы будут следить в оперативном штабе, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В задачи штаба входит оперативное реагирование на ухудшение погоды, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии, обеспечение комфортного подхода пешеходов и безопасный проезд транспорта.

«В работе оперативного штаба задействовано более 100 представителей регионального Минтранса, «Мосавтодора», муниципальных образований и службы инспекции дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что для уборки дорог зимой в регионе подготовлено свыше 3,9 тыс. единиц спецтехники и более 4,3 тыс. рабочих, а еще около 600 тонн пескосоляной смеси.

«На период праздников для очистки и обработки дорог будет выводиться необходимое количество техники. Особое внимание – уборка дорог в новогоднюю ночь и Рождество», - уточнил министр.

На новогодних праздниках особое внимание по уборке дорог будет отдано местам притяжения жителей. Более 760 мест (центральные площади, храмы, церкви, торговые центры, кинотеатры, ярмарки и т. д.) и свыше 900 дорог, ведущих к ним, будут под особым контролем.

Согласно прогнозам, первые дни нового года в Московской области будут снежными, а в ночь на 3 января температура упадет до минус 13 градусов.

На новогодних праздниках со стороны ГИБДД Подмосковья будет обеспечен строгий контроль трезвости водителей. На дорогах Подмосковья проводятся рейды и проверки.

Первые дни нового года в Московском регионе будут снежными>>