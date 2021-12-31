РИАМО - 31 дек. В завтраке должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы, например, это может быть каша, которую дополняет кусочек сыра, творог, кусочек постного мяса, сообщает газета «Известия».
Главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова добавила, что завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными.
По ее словам, каши, творог и блюда из яиц на завтрак следует дополнить овощами и фруктами. Например, к творогу можно порезать свежую зелень или добавить ягоды, в кашу - фрукты и орехи, а в омлет— сладкий перец, брокколи, шпинат, цуккини. Еще в меню утром хорошо впишется овощной или фруктовый салат.
Как добавила диетолог Мишель Рикер, на завтраке особое внимание стоит уделить блюдам из яиц.
А врач-диетолог Мелисса Митри посоветовала есть на завтрак греческий йогурт, который является отличным источником белка.
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