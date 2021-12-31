РИАМО - 31 дек. В завтраке должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы, например, это может быть каша, которую дополняет кусочек сыра, творог, кусочек постного мяса, сообщает газета «Известия».

«Либо можно чередовать — один день углеводный, каши, на следующий день белковый завтрак — омлет либо творог. Можно побаловать себя на завтрак и бутербродами, однако лучше использовать для их приготовления цельнозерновой хлеб, а также нежирное мясо или рыбу», - пояснила диетолог Елена Соломатина.

Главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова добавила, что завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными.

По ее словам, каши, творог и блюда из яиц на завтрак следует дополнить овощами и фруктами. Например, к творогу можно порезать свежую зелень или добавить ягоды, в кашу - фрукты и орехи, а в омлет— сладкий перец, брокколи, шпинат, цуккини. Еще в меню утром хорошо впишется овощной или фруктовый салат.

Как добавила диетолог Мишель Рикер, на завтраке особое внимание стоит уделить блюдам из яиц.

«Яйца — отличный источник белка, который поможет с балансом сахара в крови и ускорит обмен веществ. В сочетании с богатыми клетчаткой овощами яйца — прекрасный выбор для людей, желающих похудеть», — сказала специалист.

А врач-диетолог Мелисса Митри посоветовала есть на завтрак греческий йогурт, который является отличным источником белка.

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