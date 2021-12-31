РИАМО - 31 дек. На дорогах Московской области провели комплекс работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, благодаря этому число погибших в ДТП сократилось в регионе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Мероприятия проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему следует уменьшить число погибших в дорожных авариях в 4 раза к 2030 году.

«В Подмосковье ведется активная работа по реализации мер для повышения безопасности дорожного движения. Мероприятия направлены на устранение существующих мест концентрации дорожных аварий и предупреждение появления новых», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Он напомнил, что нацпроект поставил задачу: к концу текущего года уменьшить число погибших в ДТП до 2,65 человека на 10 тыс. автомобилей.

«Благодаря комплексной работе мы видим, что показатель за 11 месяцев уже превысил план и составляет 2,02 человека», - добавил министр.

Проведенная комплексная работа в Подмосковье позволяет не допускать повторные случаи дорожных аварий в конкретных местах, устраняя существующие места концентрации ДТП и предупреждая появление новых.

Катафоты и маячки

В 2021 году более чем на 50 участках подмосковных дорог было установлено более 5 тыс. световозвращающих катафотов нового типа. Для обеспечения безопасности на опасных крутых поворотах, где отсутствует освещение, появились катафоты по оси проезжей части на территории свыше 20 округов. Такие элементы помогут избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

Еще на областных дорогах порядка 400 переходов оборудовали специальными светодиодными маячками. Более 7 тыс. маячков в свыше чем 30 городских округах появились там, где по теххарактеристикам нельзя сделать освещение.

Кроме того, вдоль более 60 дорог в 20 муниципалитетах появилось свыше 5 тыс. знаков направления поворота. Они нужны для обозначения направления движения на закруглении дороги с ограниченной видимостью. Так, в Дмитрове на участке дороги МБК - Лифаново - Старово – МБК установили 67 катафотов и 320 знаков направления поворота.

Ограждения и светофоры

На Зеленом шоссе в Ленинском городском округе установили тросовое ограждение для разделения встречных потоков. За 2 года здесь погибли 5 человек. Всего на подмосковных дорогах установили свыше 17 км тросовых ограждений и 33 км барьерных и пешеходных ограждений.

По итогам текущего года в рамках повышения безопасности на дорогах Московской области появились 589 км тротуаров, 240 искусственных дорожных неровностей. В 34 муниципалитетах установили свыше 80 новых светофоров.

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