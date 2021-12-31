РИАМО - 31 дек. На 82-м году жизни умер старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Николай Гундяев, сообщает Газета.ru.

Он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

С 1986 по 1987 год Гундяев занимал пост ректора Ленинградской духовной академии, а потом стал настоятелем Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.

Отпевание пройдет 2 января 2022 года. Похоронят протоиерея на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.