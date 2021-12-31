РИАМО – 31 дек. Чтобы живая новогодняя елка дольше простояла в квартире, ее надо поставить в емкость с водой, туда же можно добавить аспирин, сообщил РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

По его словам, самым популярным деревом на новогодних праздниках в России остается ель обыкновенная, которая растет в лесах и специально выращивается в питомниках. Кроме того, часто в качестве новогодних украшений используют сосны, некоторые виды можжевельника и импортные пихты.

Чтобы новогодняя елка простояла подольше, важно правильно внести ее в дом. Необходимо дать дереву медленно оттаять, чтобы оно с сильного мороза не попало в сильное тепло. Далее необходимо поместить елку в воду или влажный субстрат.

«Можно использовать специальные средства для продления жизни срезанных елок или просто цветов. Можно использовать домашние средства, такие как аспирин. Кинуть таблетку в емкость, где стоит елка. Обеспечить влажность, не ставить в сухое жаркое место», - рассказал Дубенюк.

Он добавил, что лучше всего держать дома живую ель две-три недели. Можно и дольше, но все зависит от состояния самого дерева. Если иголки высохли, то его можно выбрасывать.