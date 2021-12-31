РИАМО - 31 дек. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, гололеда, налипания мокрого снега, гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в столице объявлено с 21 часа 1 января до 21 часа 3 января, в Подмосковье – с 21 часа 1 января до 21 часа 2 января. «Желтый» уровень из-за гололеда и налипания мокрого снега в Москве будет действовать с 13 часов 31 декабря до 21 часа 1 января, в области – до 21 часа 1 января. Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе действует до 12 часов 2 января.

«Желтый» уровень объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

31 декабря в Подмосковье температура составит от минус 8 до минус 3 градусов, в Москве – от минус 5 до минус 3. Также может пройти небольшой снег.

В первый день нового года будет облачно, пройдет снег, мокрый снег, местами образуется гололед, ожидается налипание снега на проводах и деревьях, гололедица. Ночью будет минус 3 – минус 1 градус, днем — минус 1 – плюс 1 градус.

2 января будет облачно, ночью пройдет небольшой снег, образуется гололедица, порывы ветра усилятся до 15 м/с. В течение дня температура составит минус 9 – минус 7 градусов.

3 января также будет облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ночью будет минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 9 – минус 7 градусов.

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